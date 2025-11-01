Как отпустить контроль и начать доверять мужу и детям: 5 шагов от психолога, которая прошла всё сама

Постоянные звонки мужу на работу, проверка дневника у ребёнка, критика из-за мелочей — многие воспринимают это как заботу. Однако на деле это маскировка тревоги и мощный инструмент контроля, который медленно разрушает семейные отношения. Бизнес-психолог, executive-коуч MCC ICF, медиатор и мама четырёх детей Юлия Куликова-Цай на основе собственного опыта и практики объяснила Life.ru, как разорвать этот порочный круг.

Почему же мы продолжаем контролировать, даже понимая, что это вредит? По словам психолога, корни часто уходят в детство. Если в семье царил хаос или, наоборот, была излишняя строгость, у человека формируется установка: «Только я все проконтролирую — и будет порядок». Ссылаясь на теорию привязанности Мэри Эйнсворт и исследования брачного эксперта Джона Готтмана, Юлия подч§ркивает: гиперопека кричит близким «Я в вас не верю!», заставляя их замыкаться, избегать ответственности и врать. Именно избыточный контроль является причиной 70% семейных конфликтов и разводов.

Биология против доверия

Ситуацию усугубляет физиология. В состоянии тревоги гормон доверия окситоцин подавляется кортизолом — гормоном стресса. Мозг переходит в режим «опасность», и потребность всё проверить только растет. Выход — в формировании внутренней опоры и снижении уровня стресса.

5 шагов к свободе и доверию

Куликова-Цай предлагает конкретный план действий, который поможет начать отпускать контроль уже сегодня:

Разберите свой страх. Уделите 5 минут вечером, чтобы записать: «Чего я на самом деле боюсь? Потерять любовь? Остаться без денег?». Одно только осознание страха снижает его хватку на 50%. Успокойте нервную систему. Утром практикуйте дыхание по схеме 4-7-8: вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8. Это снижает уровень кортизола и дает телу сигнал: «Я в безопасности». Делегируйте по правилу 70/30. Позвольте мужу готовить ужин 3 раза в неделю, а ребенку — самостоятельно делать уроки. Ваша роль — поддержка, а не тотальный надзор. Меняйте слова. Замените контролирующий вопрос «Сделал?!» на открытый «Расскажи, как прошло?». Это в разы повышает уровень откровенности в семье. Внедрите модель BRAVING. Это система принципов для построения доверия: Границы, Надежность, Ответственность, Уязвимость, Целостность, Безоценочность и Щедрость в похвале. Распечатайте эту схему и повесьте на холодильник как напоминание.

Эксперт настаивает: если самостоятельно справиться не получается, важно обратиться к терапевту. «Мир не рухнет без вашего надзора — он расцветет от доверия», — заключила Куликова-Цай. Начать путь к гармонии в семье можно с первого шага уже сегодня.

Контроль – маска страха. Отпустите – и семья оживёт! Юлия Куликова-Цай Бизнес-психолог, мама четверых детей, Executive-коуч MCC ICF и медиатор

Ранее Life.ru рассказывал, как ужиться со старшими родственниками без конфликтов. Сваха Роза Сябитова подчеркнула, что успех зависит от старших – их опыт и ответственность формируют атмосферу в семье. Например, если речь идёт о тёще, она должна идти навстречу зятю, чтобы отношения оставались гармоничными.