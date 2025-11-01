Россия и США
31 октября, 23:37

Вулин: Третья мировая война уже идёт, мир стоит на пороге ядерной

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Экс-вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин сделал ряд резких заявлений о текущей геополитической ситуации. По его мнению, Третья мировая война уже давно идёт, а сейчас человечество оказалось на пороге ядерного конфликта.

Политик заявил РИА «Новости», что Третья мировая началась в момент объединения Германии и ревизии итогов Второй мировой. Вулин возложил ответственность за эскалацию на Запад, отметив, что его «политика довела нас до края ядерной войны».

В качестве выхода экс-глава Минобороны Сербии предложил незамедлительно достичь соглашения и признать, что «однополярный мир умер». Бывший вице-премьер призвал заключить новый международный договор, который сможет гарантировать мир без крупных войн на ближайшие 50 лет.

В США объявили войну плану Трампа по испытанию ядерного оружия
Ранее экс-премьер России Сергей Степашин также заявил, что третья мировая уже началась. Бывший глава правительства отметил, что человечество подошло к самой опасной черте за последние десятилетия. По его словам, нынешнее противостояние – не просто конфликт на Украине, а глобальная схватка идеологий, где на карту поставлено будущее всего многополярного мира.

Никита Никонов
  • Новости
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
