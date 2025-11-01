Россиян предупредили о схеме мошенников с «дивидендами» за газ в честь Дня народного единства

Мошенники создали более 300 фишинговых сайтов, чтобы предложить россиянам «праздничные дивиденды от продажи нефти и газа» к Дню народного единства. Об этом пишет РИА «Новости».

«Злоумышленники создали более 300 сайтов-приманок с фейковой новостью о выплате всем гражданам России дивидендов от продажи нефти и газа в честь государственного праздника», — приводит агентство комментарий представителя компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью.

На этих ресурсах мошенники размещают ложные данные о выплате 75 тысяч рублей от государства к Дню народного единства. Якобы деньги должны поступить до 4 ноября. Чтобы повысить доверие к информации, они публикуют фейковые отзывы от пользователей, которые якобы получили выплаты.

Пользователям предлагают рассчитать сумму «дивидендов». Для этого нужно выбрать свою возрастную категорию и ввести персональные данные.

Кроме этого, по случаю праздника, аферисты представляются сотрудниками госорганов, социальных служб или сервисов. Мошенники обещают россиянам разовые выплаты, «подарки к празднику» или «государственные бонусы» за участие в общественных инициативах.