Украинские военкомы сбили велосипедиста и силой затащили в автомобиль
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk
В Харькове произошёл очередной инцидент с участием сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК). Военкомы сбили велосипедиста и после наезда затащили его в автомобиль, сообщает «Страна.ua».
Военкомы сбили велосипедиста и затолкали в бус. Видео © Telegram / Политика Страны
По информации издания, мужчина на велосипеде оказался на пути микроавтобуса ТЦК, после чего работники военкомата вместе с гражданскими силой усадили его в авто. Других подробностей о происшествии пока нет.
Ранее Life.ru писал, что в Одессе разъярённая толпа отбила у сотрудников ТЦУ парня, опрокинув их «бусик». Местные вступились за жертву военкомов после того, как они попытались силой затолкать мужчину в микроавтобус.
