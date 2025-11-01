Украинские военкомы сбили велосипедиста и силой затащили в автомобиль

В Харькове произошёл очередной инцидент с участием сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК). Военкомы сбили велосипедиста и после наезда затащили его в автомобиль, сообщает «Страна.ua».

Военкомы сбили велосипедиста и затолкали в бус. Видео © Telegram / Политика Страны

По информации издания, мужчина на велосипеде оказался на пути микроавтобуса ТЦК, после чего работники военкомата вместе с гражданскими силой усадили его в авто. Других подробностей о происшествии пока нет.

Ранее Life.ru писал, что в Одессе разъярённая толпа отбила у сотрудников ТЦУ парня, опрокинув их «бусик». Местные вступились за жертву военкомов после того, как они попытались силой затолкать мужчину в микроавтобус.