Хуситы предадут суду более 40 сотрудников ООН

В Йемене силы движения «Ансар Аллах» (хуситы) предадут суду более 40 задержанных сотрудников структур ООН. Их подозревают в сотрудничестве с Израилем.

Как сообщает Reuters со ссылкой на и.о. министра иностранных дел правительства хуситов, всего перед судом предстанут 43 человека. Им вменяют причастность к израильским воздушным ударам, в результате которых в августе погибли высокопоставленные лидеры движения.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что хуситы задержали ещё девятерых сотрудников. Также стало известно, что в Сане и других частях страны были задержаны сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН.

Ранее суд ООН призвал Израиль соблюдать запрет на использование голода как оружия во время операций в секторе Газа.