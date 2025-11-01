Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 01:01

Хуситы предадут суду более 40 сотрудников ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В Йемене силы движения «Ансар Аллах» (хуситы) предадут суду более 40 задержанных сотрудников структур ООН. Их подозревают в сотрудничестве с Израилем.

Как сообщает Reuters со ссылкой на и.о. министра иностранных дел правительства хуситов, всего перед судом предстанут 43 человека. Им вменяют причастность к израильским воздушным ударам, в результате которых в августе погибли высокопоставленные лидеры движения.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что хуситы задержали ещё девятерых сотрудников. Также стало известно, что в Сане и других частях страны были задержаны сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН.

Танкер подал сигнал бедствия после взрыва у берегов Йемена
Танкер подал сигнал бедствия после взрыва у берегов Йемена

Ранее суд ООН призвал Израиль соблюдать запрет на использование голода как оружия во время операций в секторе Газа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • йемен
  • ООН
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar