1 ноября, 01:21

В трёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В трёх аэропортах России — Пензе, Самаре (Курумоч) и Саратове (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Калуги. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

ПВО уничтожила ещё два дрона ВСУ на подлёте к Москве, общее число достигло шести
Ранее аэропорт в Берлине на два часа парализовал неопознанный дрон. В октябре аналогичные инциденты фиксировались в Мюнхене и на севере Германии: тогда там также ограничивали полёты после появления неопознанных БПЛА.

