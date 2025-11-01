В сентябре-октябре россияне стали покупать меньше продуктов питания. Согласно данным исследования, с которым ознакомился «Коммерсантъ», физические объёмы продаж основных продуктов питания сократились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее значительное падение в натуральном выражении зафиксировано в категориях рис (-10%), гречка (-9%), свинина (-9%) и молоко (-8%). При этом общее снижение продаж в денежном выражении составило лишь 1%, что свидетельствует о росте розничных цен.

Особый интерес представляет разнонаправленная динамика по отдельным товарным группам. Несмотря на сокращение физических объёмов, выручка от продаж творога выросла на 15%, рыбы — на 16%, а молока, хлеба и курицы — на 4-9%.

Ранее Life.ru рассчитал «индекс салата Мимоза» — неофициальный показатель роста цен на продукты питания. Стоимость популярного новогоднего блюда за год выросла примерно на 14–15%.