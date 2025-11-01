Рубль в октябре вошёл в топ-3 самых подорожавших к доллару валют

В октябре российский рубль вместе с казахстанским тенге стал одной из самых подорожавших валют по отношению к доллару. Такие данные приводит РИА «Новости» на основе собственных расчётов.

С конца сентября тенге укрепился на 3,6% к доллару. Российский рубль занял второе место с ростом на 2,9%. В тройку также вошло чилийское песо, подорожавшее на 2,4%.

Другие валюты тоже показали положительную динамику. Израильский шекель, ботсванская пула и колумбийское песо укрепились на 1,6%. Малайзийский ринггит закрыл октябрь с небольшим ростом на 0,6% к американской валюте.

Наиболее заметное ослабление к доллару в октябре продемонстрировало аргентинское песо. Его курс снизился на 5,7%. Японская иена и исландская крона также показали отрицательную динамику — на 3,6% и 3,4% соответственно.

К числу валют, ослабевших к доллару, также вошли британский фунт — на 2,3%, и южнокорейская вона — на 1,8%.

Как сообщает Life.ru, аналитики прогнозируют, что в ноябре ситуация на валютном рынке изменится. Слабая сезонность текущих операций может негативно сказаться на рубле. Давление санкций на экспортную выручку, рост дисконта на российскую нефть и увеличение спроса на импорт в конце года также могут оказать влияние. Однако в конце ноября позиции рубля могут улучшиться за счёт налогового периода.