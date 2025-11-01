Названы лауреаты юбилейного «Золотого граммофона»

В Москве наградили победителей национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Ведущими юбилейной, 30-й церемонии, выступили Регина Тодоренко, Валдис Пельш и Антон Юрьев, а также Филипп Киркоров и Николай Басков. Награды вручили 24 исполнителям.

Первыми обладателями премии стали рэпер Мот, Александр Панайотов, дуэт Artic & Asti, Ирина Дубцова и Александра Воробьёва. Каждый из победителей исполнил по одной песне.

Согласно подсчётам учредителя премии «Русского радио», лучшими песнями 2025 года стали «Я хотел бы» Дениса Майданова, «Я буду любить тебя» Ларисы Долиной, «Я не тот, ты не та» Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Также статуэтки за песни получили Артур Пирожков (Александр Ревва), Алексей Чумаков, Дима Билан, Николай Басков, Дмитрий Маликов, Татьяна Куртукова, Татьяна Иванова и Жасмин.

Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Среди дуэтов наградили Алсу и Еву Власову за песню «Табу», Владимира Преснякова и Наталию Подольской за композицию «Между нами», группу Artik & Asti за трек «Быть счастливой», а также NЮ и Асию с песней «Помнишь».