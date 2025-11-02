Россия и США
2 ноября, 00:33

Попытка вывести офицеров ВСУ из окружения под Харьковом закончилась провалом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

На Харьковском направлении российские операторы беспилотников успешно ликвидировали группу украинских военнослужащих, которые пытались провести операцию по эвакуации офицеров ВСУ, попавших в окружение. Об этом пишет ТАСС.

Разведка заранее выявила передвижение группы ВСУ на квадроциклах. В результате точных ударов все участники операции были уничтожены, а план по выводу офицеров из окружения — полностью сорван.

Украинские 71-я бригада и 225-й полк почти сгинули в «мясных штурмах» под Сумами
Ранее Life.ru сообщал о плачевном положении ВСУ в Красноармейске. Командование украинский армии допустило серьёзный просчет в организации обороны города, что привело к чудовищным потерям.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Артём Гапоненко
