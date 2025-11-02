На Харьковском направлении российские операторы беспилотников успешно ликвидировали группу украинских военнослужащих, которые пытались провести операцию по эвакуации офицеров ВСУ, попавших в окружение. Об этом пишет ТАСС.

Разведка заранее выявила передвижение группы ВСУ на квадроциклах. В результате точных ударов все участники операции были уничтожены, а план по выводу офицеров из окружения — полностью сорван.

Ранее Life.ru сообщал о плачевном положении ВСУ в Красноармейске. Командование украинский армии допустило серьёзный просчет в организации обороны города, что привело к чудовищным потерям.