1 ноября, 04:14

Банки начнут получать премии за возврат денег жертвам мошенников

Обложка © Life.ru

С 1 ноября Национальная система платёжных карт (НСПК) начнёт поощрять банки за возврат средств гражданам, пострадавшим от мошенников. Об этом сообщил её представитель.

Как сообщает газета «Ведомости», НСПК запустила систему межбанковского вознаграждения в рамках сервиса «Добрая воля». Банки смогут возвращать пострадавшим деньги и получать бонус в размере 5% от суммы транзакции. При этом максимальная премия составит пять тысяч рублей за одну операцию.

Россиян предупредили о схеме мошенников с «дивидендами» за газ в честь Дня народного единства

Ранее Life.ru писал, что мошенники разработали новый метод обмана пользователей мессенджеров. Они используют взломанные аккаунты для распространения вредоносных программ, замаскированных под видеоролики. Жертва получает сообщение от знакомого со ссылкой на «интересное» видео. После открытия файла устанавливается вредоносное приложение.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

