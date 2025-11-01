Банки начнут получать премии за возврат денег жертвам мошенников

С 1 ноября Национальная система платёжных карт (НСПК) начнёт поощрять банки за возврат средств гражданам, пострадавшим от мошенников. Об этом сообщил её представитель.

Как сообщает газета «Ведомости», НСПК запустила систему межбанковского вознаграждения в рамках сервиса «Добрая воля». Банки смогут возвращать пострадавшим деньги и получать бонус в размере 5% от суммы транзакции. При этом максимальная премия составит пять тысяч рублей за одну операцию.

Ранее Life.ru писал, что мошенники разработали новый метод обмана пользователей мессенджеров. Они используют взломанные аккаунты для распространения вредоносных программ, замаскированных под видеоролики. Жертва получает сообщение от знакомого со ссылкой на «интересное» видео. После открытия файла устанавливается вредоносное приложение.