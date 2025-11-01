Украинские власти столкнулись с серьёзной проблемой. Как сообщает британское издание The Daily Telegraph, массовый отток молодёжи из страны создаёт для Владимира Зеленского не только военную, но и политическую дилемму.

Авторы указывают на существующую в Украине напряжённость, связанную с так называемой «бусификацией». Ссылаясь на депутата Верховной рады Фёдора Вениславского, издание констатирует, что кадровый кризис серьёзно сказывается на укомплектованности подразделений ВСУ.

Экспатриация украинской молодёжи также оказывает давление на европейских союзников Киева. В Польше и Германии всё чаще фиксируется рост общественного недовольства особыми льготами для украинских беженцев.