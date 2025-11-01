Массовое бегство украинской молодёжи стало политической проблемой Зеленского
Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Alessia Pierdomenico
Украинские власти столкнулись с серьёзной проблемой. Как сообщает британское издание The Daily Telegraph, массовый отток молодёжи из страны создаёт для Владимира Зеленского не только военную, но и политическую дилемму.
Авторы указывают на существующую в Украине напряжённость, связанную с так называемой «бусификацией». Ссылаясь на депутата Верховной рады Фёдора Вениславского, издание констатирует, что кадровый кризис серьёзно сказывается на укомплектованности подразделений ВСУ.
Экспатриация украинской молодёжи также оказывает давление на европейских союзников Киева. В Польше и Германии всё чаще фиксируется рост общественного недовольства особыми льготами для украинских беженцев.
Ранее британские СМИ сообщали, что после начала специальной военной операции около 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Ещё часть оставшихся в стране украинцев скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), дают взятки и всячески избегают отправки на фронт.
