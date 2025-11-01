Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 05:07

Осуждённый китаец сбежал из колонии в Приморском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich

Гражданин Китая, отбывавший наказание за незаконное пересечение границы РФ, совершил побег из колонии-поселения №37 в Приморском крае. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСИН, его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы по части 3 статьи 322 УК РФ.

В ведомстве опубликовали приметы беглеца: рост 170-175 см, среднее телосложение, короткие тёмные волосы, карие глаза. На момент побега он был одет в чёрный пуховик до колена, тёмные штаны и зелёные ботинки с красной эмблемой, содержащей символику Китая.

Представитель ФСИН пояснил, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, и имеют право свободно перемещаться по территории учреждения. Для розыска беглеца задействованы все специальные структуры.

Не только «Чёрный дельфин»: 7 колоний особого режима России, где сидят самые отбитые зэки
Не только «Чёрный дельфин»: 7 колоний особого режима России, где сидят самые отбитые зэки

Ранее Life.ru рассказывал, что в деле осуждённых за педофилию уральцев появился новый поворот. Медицинская экспертиза, проведённая через неделю после предполагаемого преступления, не выявила у девочки никаких следов насилия, даже царапин.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФСИН России
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar