Осуждённый китаец сбежал из колонии в Приморском крае

Гражданин Китая, отбывавший наказание за незаконное пересечение границы РФ, совершил побег из колонии-поселения №37 в Приморском крае. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСИН, его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы по части 3 статьи 322 УК РФ.

В ведомстве опубликовали приметы беглеца: рост 170-175 см, среднее телосложение, короткие тёмные волосы, карие глаза. На момент побега он был одет в чёрный пуховик до колена, тёмные штаны и зелёные ботинки с красной эмблемой, содержащей символику Китая.

Представитель ФСИН пояснил, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, и имеют право свободно перемещаться по территории учреждения. Для розыска беглеца задействованы все специальные структуры.

