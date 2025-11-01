Гражданин Румынии получил 15 лет за убийство при ограблении ювелира в Москве

Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Румынии к 15 годам строгого режима за участие в дерзком ограблении столичного ювелира, закончившемся смертью пожилой женщины. Преступление произошло ещё в 2015 году – тогда четверо выходцев из Румынии и Молдавии ворвались в квартиру в центре Москвы, где жили ювелир и его мать.

Злоумышленники взломали дверь металлической трубой, связали пожилую женщину скотчем и заткнули рот кляпом: от удушья она умерла на месте. Троих участников задержали и осудили в 2019 году, а главный фигурант успел сбежать через Белоруссию на Украину и был объявлен в международный розыск. Теперь суд признал его виновным заочно и назначил 15 лет лишения свободы, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье задержали троих подозреваемых в ограблении дома на 57 млн рублей. По данным МВД, нападавшие в масках проникли в дом в деревне Жабкино. Они заперли женщину и троих детей в ванной, а хозяина связали.