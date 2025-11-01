Суд обязал ирландских юристов прекратить попытки отобрать самолёты у ГТЛК

Московский суд удовлетворил иск Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и обязал ирландских юристов отозвать свои претензии. Речь идёт о требованиях конфисковать 37 самолётов, принадлежащих компании.

Как следует из материалов дела, спор возник вокруг воздушных судов Airbus, Boeing и Bombardier, которые числились на дочерних предприятиях ГТЛК в Ирландии и эксплуатировались российскими авиаперевозчиками. После заморозки активов этих компаний в 2022 году ГТЛК вернула самолеты себе в соответствии с договором лизинга.

Однако назначенные ирландским судом ликвидаторы Дамьен Мурран и Джулиан Морони сочли, что самолёты принадлежат дочерним фирмам, и попытались их изъять. Они направили 52 письма в аэропорты разных стран, включая Дубай, Стамбул и Дели, требуя задержать лайнеры. В частности, они пытались препятствовать рейсам между Москвой и Дели.

В результате ГТЛК была вынуждена обратиться в российский суд для защиты своих прав. В решении суда указано: «Обязать каждого из ответчиков отозвать следующие письма... с констатацией факта отсутствия каких-либо претензий к Акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания».