Отправившийся на спецоперацию гражданин США Дерек Хаффман выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за предоставление ему российского гражданства. Американец заявил, что это для него большая честь.

Хаффман записал короткое видеообращение, где подтвердил получение паспорта РФ. По его словам, заявление он подал прямо перед тем, как поступить на службу.

«Моя семья подаст заявление в течение следующей недели или двух. Так что они скоро тоже станут гражданами РФ. Таков был наш план», — сказал он в ролике, опубликованном ТАCС.

Американский боец СВО поблагодарил Путина, Россию и российский народ, которые поддерживали его на этом пути и приняли семью Хаффманов «с распростёртыми объятиями».

Ранее в США провели исследование, результаты которого показали, что 46% американцев ощущают себя чужими в своей стране. При этом среди сторонников демократической партии сразу 59% опрошенных испытывают чувство отчуждения.