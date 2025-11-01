Огромная шишка выросла у россиянки после укуса неизвестного существа на отдыхе в Египте

Во время отпуска в Шарм-эш-Шейхе туристку из России укусило неизвестное существо, у неё на теле образовалась крупная и быстро растущая шишка. Пострадавшая уверена, что её атаковал ночной верблюжий паук (сольпуга). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

SHOT: Россиянка получила сильное воспаление от укуса верблюжьего паука в Египте. Фото © SHOT

Всё случилось, когда женщина ужинала с сестрой в пляжном баре четырёхзвёздочного отеля Barcelo Tiran Sharm Hotel уже в сумерках. Вскоре после укуса на теле появилась гематома, которая стремительно увеличивалась в размерах. Отельный врач не смог точно идентифицировать насекомое.

Известно, что крупные египетские верблюжьи пауки, достигающие 15 см в длину, активизируются вечером или ночью и часто встречаются на курортах. Они отличаются стремительностью атак и быстрым отступлением, а их устрашающий вид может напугать. Хотя сольпуги не ядовиты, их укусы способны вызывать сильное воспаление. Кроме того, существует риск инфицирования или даже заражения крови, так как в челюстях пауков могут находиться остатки гниющей пищи, которые способны попасть в рану. В итоге пострадавшей удалось снять воспаление с помощью местных египетских мазей.

