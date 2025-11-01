Российская туристка получила шесть месяцев за поджог тополиного пуха в Сеуле

Российскую туристку приговорили к условному наказанию за поджог тополиного пуха в одном из парков Сеула. Как сообщает телеканал YTN со ссылкой на источники в юридических кругах, инцидент произошёл 11 июня этого года в парке «Сеульский лес».

По данным следствия, женщина в возрасте от 20 до 30 лет, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, решила поджечь тополиный пух, который покрывал землю в парке. Воспользовавшись зажигалкой, она устроила небольшой пожар, который быстро распространился.

Огонь охватил территорию площадью около 500 квадратных метров и был потушен только спустя час. Прибывшие на место экстренные службы столкнулись со значительной нагрузкой: землю плотно покрывал пух, а вокруг лежали сухие ветки и листья, что значительно увеличивало риск быстрого распространения пламени.

По информации южнокорейских СМИ, туристка после поджога не стала вызывать спасателей и покинула место происшествия. Восточный окружной суд Сеула признал её виновной и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год.

«Подсудимая осознавала, что тополиный пух легко загорается, несмотря на это, из любопытства она подожгла пух. В этом можно увидеть умысел совершить поджог. Она понимала высокий риск распространения огня, но не обратилась в экстренные службы и скрылась с места происшествия. Она несёт немалую ответственность за то, что подорвала общественную безопасность и спокойствие», — заключил суд.

Ранее сообщалось, что французская биатлонистка Жюли Симон приговорена к трём месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 15 тысяч евро. Спортсменка была признана виновной в мошенничестве: с 2021 по 2022 год она незаконно использовала чужие банковские карты для совершения покупок.