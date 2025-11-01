Илон Маск выдал приказ Байдена не спасать застрявший на МКС экипаж

Администрация 46-го президента США Джо Байдена запретила Илону Маску проводить спасательную миссию на МКС до президентских выборов 2024 года. Об этом предприниматель сообщил в подкасте Джо Рогана.

По словам Маска, ему передали, что из Белого дома поступили указания воздержаться от любых попыток спасения до завершения предвыборной кампании.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — сказал миллиардер.