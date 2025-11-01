Россия и США
Российские приставы взыскали с водителей 11 млрд рублей штрафов с начала года

Обложка © Life.ru

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подвела итоги девяти месяцев 2025 года. По данным ведомства, с автомобилистов было взыскано почти 11 миллиардов рублей административных штрафов Госавтоинспекции.

Как отметил директор ФССП Дмитрий Аристов в беседе с ТАСС, работа по взысканию долгов переведена на новый уровень. Если раньше этим занимались территориальные управления, то теперь массовые штрафы обрабатываются автоматически в одном специализированном отделе. В планах службы — расширить полномочия этого подразделения.

Глава приставов также рассказал о тесном взаимодействии с ГИБДД. По его словам, сотрудники ведомств проводят совместные рейды для исполнения судебных решений, а автоинспекторы помогают в розыске транспортных средств должников.

Рэпер Macan решил продать BMW, на котором накопил 1,4 тыс. штрафов за 2,5 года

Напомним, 1 ноября отмечается День судебного пристава. Ранее сотрудников ФССП с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин.

