СК завёл дело против зоозащитников за травлю родителей мальчика, растерзанного собаками

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после оскорблений родителей ребёнка, погибшего при нападении собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

«При обсуждении пользователи распространяли материалы оскорбительного характера в адрес родителей погибшего ребёнка <...> В рамках расследования будут проведены судебные экспертизы, а также дана оценка действиям иных лиц, совершавших противоправные действия», — заявили в СК.

Уголовное дело возбудили по статье «унижение человеческого достоинства, совершённое в сети Интернет». На данный момент установлены и допрошены трое жителей края, причастных к чату, где размещались оскорбления.

Как пишет портал «Аргументы недели», в группе зоозащитников в соцсетях пожелали, чтобы в посёлке, где живут родители погибшего мальчика, завёлся маньяк. Кроме того, СМИ сообщали, в одном из чатов предлагали поджечь населённый пункт.

Напомним, что на днях стая бродячих собак напала на десятилетнего ребёнка, который скончался на месте происшествия от полученных ран. Позже задержали главу организации защиты животных. По предварительным данным, именно бездействие фигурантки дела привело к трагедии.