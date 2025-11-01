Сенатор тайно сняла секс подчинённой с женатым мужчиной и шантажировала её

Член Сената штата Мэриленд 35-летняя Далья Аттар предстала перед судом по обвинениям в тайной съёмке своей подчинённой в интимной обстановке и последующем шантаже. Она занимала пост в Палате делегатов штата, пишет People.

Согласно версии следствия, в 2022 году Аттар, её брат Джозеф и сотрудник полиции Балтимора Калман Финкельштейн организовали слежку за бывшей советницей сенатора. Было установлено, что женщина имела тайные встречи с женатым мужчиной в доме, принадлежащем родственнику Финкельштейна.

Подозреваемые встроили скрытые камеры в датчики дыма, установленные на потолке, и записали несколько часов видео интимной сцены. После этого брат сенатора Джозеф начал шантажировать любовника женщины, требуя, чтобы он убедил бывшую помощницу Дальи не выступать против её переизбрания.

Официальные обвинения были предъявлены Далье Аттар и её сообщникам 24 октября. Сама сенатор отрицает свою вину, заявляя в официальном письме изданию People, что её политическая карьера направлена исключительно на помощь людям, и утверждая отсутствие весомых доказательств против неё.

«Я с нетерпением жду возможности рассказать свою версию этой истории и верю, что справедливость восторжествует», — написала сенатор.

