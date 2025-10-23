Похитителей итальянского бизнесмена в Москве приговорили к срокам от 9 до 11 лет колонии

Четверо преступников, организовавших похищение итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти в центре Москвы, приговорены к срокам лишения свободы от 9 до 11 лет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда.

«Признать подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением оружия)», — говорится в обвинительном приговоре судьи.

Суд назначил конкретные сроки наказания: уроженец Ташкента Азиз Курбанов получил 9 лет колонии со штрафом 300 тысяч рублей, а выходцы из Дагестана Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов и Надир Абалов приговорены к 10, 11 и 10 годам заключения соответственно. Частичное удовлетворение иска о компенсации морального вреда предполагает взыскание с трёх последних осуждённых по 1 миллиону рублей, а с Курбанова — 500 тысяч рублей.

В ходе процесса было установлено, что преступление организовал бывший подчинённый Гуидотти Ринат Умаров, не простивший итальянскому бизнесмену своего увольнения. Заказчик, находясь в Италии, пообещал исполнителям 25 миллионов рублей за инсценировку жёсткого похищения с целью запугать предпринимателя и заставить его освободить руководящую должность. Всех участников преступной группы задержали через 36 часов после похищения, когда они пытались вывезти предпринимателя в Брянскую область около украинской границы.

Напомним, что преступники организовали слежку за Гуидотти, планируя его похищение. Они запаслись необходимым снаряжением: наручниками, маскировочной одеждой и арендованным автомобилем. Кроме того, они сняли дом в Брянской области, который предназначался для удержания заложника. Утром 28 июня 2024 года в самом центре Москвы, на Садовой-Триумфальной улице, они напали на итальянца. Угрожая оружием, они затолкали его в машину, заковали в наручники и надели на голову мешок.