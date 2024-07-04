Стал известен многомиллионный гонорар похитителей итальянца в Москве
Похитителям итальянца Гуидотти в Москве обещали 25 млн и дали аванс в 800 тысяч
Похитителям итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти обещали заплатить за проделанную работу 25 миллионов рублей. Нанять преступников мог один из конкурентов гендиректора SIAD Rus, сообщает Mash.
Момент похищения Гуидотти. Видео © Telegram / Mash
Из 25-миллионного гонорара преступники получили от заказчика аванс в размере 800 тысяч рублей. Остальное им обещали выплатить после похищения. При этом задержанные так и не рассказали, что собирались делать с жертвой после кражи. Итальянец во время нападения отчаянно отбивался от похитителей, в результате борьбы он получил ушибы, ссадины и сломал три ребра. В итоге злоумышленники скрутили его, сковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в Брянск. Там его сутки держали в заложниках, пока их не нашли полицейские.
О том, что в центре Москвы был похищен 56-летний итальянский бизнесмен Стефано Гуидотти, стало известно 1 июля. Среди похитителей было трое россиян и один иностранец. Все они были задержаны и отправлены под стражу на два месяца.
Telegram / Mash