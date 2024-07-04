Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 12:30

Стал известен многомиллионный гонорар похитителей итальянца в Москве

Похитителям итальянца Гуидотти в Москве обещали 25 млн и дали аванс в 800 тысяч

Похитителям итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти обещали заплатить за проделанную работу 25 миллионов рублей. Нанять преступников мог один из конкурентов гендиректора SIAD Rus, сообщает Mash.

Момент похищения Гуидотти. Видео © Telegram / Mash

Из 25-миллионного гонорара преступники получили от заказчика аванс в размере 800 тысяч рублей. Остальное им обещали выплатить после похищения. При этом задержанные так и не рассказали, что собирались делать с жертвой после кражи. Итальянец во время нападения отчаянно отбивался от похитителей, в результате борьбы он получил ушибы, ссадины и сломал три ребра. В итоге злоумышленники скрутили его, сковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в Брянск. Там его сутки держали в заложниках, пока их не нашли полицейские.

Бывший муж-итальянец зверски избил племянницу Ефремова и похитил их общего сына
Бывший муж-итальянец зверски избил племянницу Ефремова и похитил их общего сына

О том, что в центре Москвы был похищен 56-летний итальянский бизнесмен Стефано Гуидотти, стало известно 1 июля. Среди похитителей было трое россиян и один иностранец. Все они были задержаны и отправлены под стражу на два месяца.

Обложка ©

Telegram / Mash

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров