В Москве резко сократилось предложение продажи жилья комфорт-класса

За год в Москве объём предложения новостроек комфорт-класса внутри МКАД сократился на 40%, а его доля на рынке теперь составляет лишь 20%, или 6,6 тысячи лотов. Ещё год назад количество выставленных на продажу лотов в этом сегменте было в два раза больше, сообщает газета «Известия».

Как пояснила директор направления жилой недвижимости Core.XP Екатерина Ломтева, такое резкое сокращение связано с градостроительной политикой. Новые требования к архитектуре повышают себестоимость, из-за чего застройщики переключаются на более маржинальные проекты бизнес-класса.

Лидером же по объёму предложения стал бизнес-класс — 21,3 тысячи лотов, или 64% от всего рынка Москвы. Гендиректор RedCat Наталья Шаталина подтвердила, что за год сегмент комфорт-класса потерял 50% предложения, тогда как бизнес-класс — лишь 6,2%.

По словам гендиректора Ikon Development Ивана Виноградова, на рынке комфорт-класса сохраняется значительный отложенный спрос из-за высоких ипотечных ставок. Покупатели ждут их снижения, а девелоперы не спешат с запуском новых проектов из-за высокой финансовой нагрузки.

При этом в Подмосковье комфорт-класс остается ключевым драйвером рынка, на который приходится 75% нового предложения. В Москве же классический «комфорт» мигрирует в «спальники» и пригород.

Эксперты полагают, что в ближайшие год-полтора тренд сохранится: бизнес-класс будет расти, а доля комфорта — сокращаться. Однако, как считает Шаталина, этот сегмент не исчезнет полностью, а будет развиваться в Новой Москве и ближнем Подмосковье.