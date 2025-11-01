Россия и США
1 ноября, 07:04

Билан высказался о споре Киркорова и Рудковской из-за любимчиков на красной дорожке

Обложка © Life.ru

Спор продюсера Яны Рудковской и народного артиста России Филиппа Киркорова на красной дорожке был лишь развлечением для них. Таким мнением поделился певец Дима Билан, слова которого приводит телеграм-канал «Звездач».

«Развлекаются люди, веселятся, это их дело, их задача. Я не испытываю дефицит в зрителях, честно сказать», — заявил артист.

Киркоров и Рудковская схлестнулись в споре, чтобы выяснить, кто всё-таки более любим зрителями — Дима Билан или Сергей Лазарев. Филипп заявил, что ко второму на концерты приходят по 33 тысячи человек, а вот Яна считает, что такого быть не может, и Билан на самом деле гораздо популярнее.

Ранее Дима Билан признался, что уже 20 лет не может бросить курить. По его словам, он пытался сделать это неоднократно, но каждый раз сигареты в итоге заманивали его обратно в свои путы, завлекая купить очередную пачку.

