В Тихом океане начала разрушаться тектоническая плита Эксплорер: чем это грозит

Глубоководные исследования в Тихом океане выявили, что тектоническая плита Эксплорер подвергается разрушению. Учёные, анализируя границы четырёх крупных тектонических плит, обнаружили, что Эксплорер распадается под действием собственного напряжения. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Этот процесс, как отмечают учёные, является частью естественного жизненного цикла зон субдукции, где одна тектоническая плита погружается под другую, способствуя обновлению земной коры.

Геолог Брэндон Шак из Университета штата Луизиана сравнил запуск зоны субдукции с попыткой столкнуть поезд в гору, подчеркнув колоссальные усилия, необходимые для этого. Он также отметил, что остановить данный процесс без серьёзных негативных последствий, сравнимых с крушением поезда, невозможно.

Ранее в Тихом океане была замечена самка косатки, известная как Алки, которая несла по воде тело своего мёртвого новорожденного детёныша. Исследователи пока не могут установить, наступила ли смерть малыша вскоре после рождения или он родился уже мёртвым. Поведение Алки было интерпретировано как «тур печали» – явление, когда косатки демонстрируют скорбь