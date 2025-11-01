Россия и США
1 ноября, 07:21

«Нас ведут к войне и хаосу!» Три страны Европы создают блок против Украины

Три страны Европы создают блок против Украины, чтобы избежать войны и хаоса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krisy

Словакия одобряет инициативу сформировать антиукраинскую коалицию в рамках Европейского союза, куда также войдут Венгрия и Чехия. Об этом сказал заместитель главы правящей партии Smer в Словакии Любош Блаха, беседуя с газетой «Известия».

«Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведёт нас всех к войне, упадку и хаосу», — пояснил чиновник.

По его словам, в Словакии прекрасно понимают все негативные последствия нынешней политики Брюсселя, которая лишь усугубила отношения с Москвой и привела к эскалации украинского кризиса. Блаха уверен, что создание оборонительного объединения Словакии, Венгрии и Чехии — это лучшее решение, чтобы отстоять свою позицию в ЕС, противоречащую мейнстриму.

Ранее издание Politico написало, что Еврокомиссия рассматривает возможность подачи иска против Венгрии, Польши и Словакии за введённые ими ограничения на импорт украинского зерна. По данным автора статьи, меры трёх стран усилили напряжённость в отношениях между ЕС и Киевом и стали продолжением фермерских протестов, которые прокатились по Европе из-за дешёвой агропродукции с Украины.

Татьяна Миссуми
