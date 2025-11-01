Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 07:16

Сбежавшего из воронежского суда преступника поймали в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полиция задержала 43-летнего мужчину, самовольно покинувшего здание Центрального районного суда Воронежа после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

По данным полиции, подозреваемого обнаружили и задержали на территории Москвы в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Накануне он сбежал из суда сразу после решения об аресте, чем спровоцировал розыск.

«По обстоятельствам побега отделом дознания ОП№ 6 УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 313 УК РФ», — отметила Куликова.

В Выборге задержан военный пенсионер по делу о призывах против безопасности России
В Выборге задержан военный пенсионер по делу о призывах против безопасности России

Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге задержали главного уральского вора в законе Гию Свердловского. Он приходится племянником криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Воронежская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar