Сбежавшего из воронежского суда преступника поймали в Москве

Полиция задержала 43-летнего мужчину, самовольно покинувшего здание Центрального районного суда Воронежа после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

По данным полиции, подозреваемого обнаружили и задержали на территории Москвы в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Накануне он сбежал из суда сразу после решения об аресте, чем спровоцировал розыск.

«По обстоятельствам побега отделом дознания ОП№ 6 УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 313 УК РФ», — отметила Куликова.

