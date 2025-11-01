Стало известно, сколько итальянских компаний остались в России под санкциями

Около 95% итальянских компаний с производственными площадками в России продолжают работу, несмотря на жёсткие санкции. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини на XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме в разговоре с «Известиями».

По словам Торрембини, большинство фирм с локальным производством не покинуло рынок — исключения составили, в частности, Enel и Leonardo. При этом число коммерческих организаций в целом сократилось из-за ограничений, однако 50–60% таких компаний продолжают операционную деятельность на российской территории.

Бизнес, по его словам, фиксирует «смену дискурса» вокруг России и надеется на скорую стабилизацию. Отдельный стимул для пересмотра подходов — потенциальный ущерб для Италии от 19-го пакета санкций ЕС, который может достигнуть 250 млн евро только для итальянской стороны.

Торрембини подчеркнул, что действующие партнерства сохраняются, но запуск новых проектов фактически поставлен на паузу. При этом предприниматели отмечают изменение риторики как со стороны ЕС, так и США, что, по их ожиданиям, может открыть окно для постепенной нормализации деловых контактов.

Ранее Life.ru рассказывал, что итальянский бренд Ray-Ban лишился прав на свой товарный знак в России, из-за чего теперь его имя могут использовать все, кто пожелает. Это означает, что в скором времени рынок заполнят поддельные очки.