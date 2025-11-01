Группа иностранных туристов оказалась в эпицентре взрыва в Стамбуле

В Стамбуле, в районе Багджылар, произошёл взрыв газового баллона в доме, в результате чего трое иностранных туристов получили ранения и были госпитализированы. Газета Milliyet сообщает, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

По данным издания, инцидент случился в пятницу вечером на цокольном этаже двухэтажного дома, где проживали иностранцы. Взрыв произошёл на территории дома, в котором находился газовый баллон.

В генконсульстве РФ в Стамбуле уточнили, что информации о возможных пострадавших среди россиян не поступало. Расследование ещё идёт.

