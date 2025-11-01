Россия имеет основания требовать компенсацию от Европейского союза за конфликт на Украине. Об этом в социальной сети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Россия может также потребовать у Европы компенсацию в размере 200 миллиардов евро, поскольку мы продолжаем финансировать боевые действия против неё», — написал он.

Поводом для такого заявления послужил один из пунктов нового плана ЕС по урегулированию украинского кризиса, предусматривающий выплату Россией репараций Киеву. Мема выразил мнение, что высокомерие европейских государств является препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств, причастных к«воровству», выплаты полной суммы с начислением процентов. Ответственность за подобные действия ляжет не только на нынешние правительства европейских стран, но и на будущие поколения.