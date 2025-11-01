На экономиста-иноагента Иноземцева* завели уголовное дело

В Московской области следствие завело уголовное дело против экономиста Владислава Иноземцева*, который не соблюдал закон об иностранных агентах, публикуя свои материалы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре по итогам проверки. Иноземцев* ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, но продолжил игнорировать законодательство.

«Экономист Владислав Иноземцев*, будучи дважды привлечённым в течение одного года к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, в нарушение требований законодательства РФ на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга, доступных для просмотра неограниченному кругу лиц, продолжил распространение своих материалов без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Сейчас экономисту 57 лет. Иноагентом он был объявлен в 2023 году за публикацию ложных сведений о российской политике и проведении СВО.

Ранее ВЦИОМ узнал, что в России 41% опрошенных негативно воспринимают иностранных агентов и видят в них исключительно врагов и предателей своей страны. Среди иноагентов россияне чаще всего вспоминали юмориста Максима Галкина* (28%), певца Андрея Макаревича*(8%) и кумира зумеров Моргенштерна* (7%). По словам опрошенных, артисты не заслуживают больше внимания зрителей.

