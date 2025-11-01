Студентов в России переведут на бюджет и наградят выплатами: кому ждать льгот

Минобрнауки РФ определило возможные формы материальной поддержки студентов с детьми и студенческих семей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, студенток, родивших во время обучения, могут перевести с платного на бюджет или предоставить скидку, если перевести на бесплатное место невозможно. Также вузы вправе назначать разовую выплату при ранней постановке на учёт по беременности и отдельную — при рождении ребёнка. Допускается поддержка и при заключении брака.

Размеры и порядок получения выплат каждый университет устанавливает сам. Вуз может ввести регулярную помощь студенческим семьям и студентам с детьми после рождения ребёнка. Кроме того, предусмотрена компенсация стоимости лечения, бесплатные медуслуги и санаторные путевки.

Образовательным организациям рекомендовано разработать формы заявлений и список необходимых документов для получения поддержки, а также проинформировать обучающихся о доступных мерах. Такая рамка позволяет вузам гибко настраивать помощь под свои возможности и потребности студентов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Самарской области до двухсот тысяч подняли единовременную выплату беременным студенткам очных отделений вузов и средних специальных учебных учреждений.