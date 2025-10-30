Студенты колледжа в Петербурге массово отравились после перекуса в столовой

В колледже «Звёздный» зафиксировано массовое отравление студентов, сообщает 78.ru. По данным издания, как минимум семь учащихся почувствовали резкое недомогание после посещения столовой учебного заведения, позже у них диагностированы симптомы кишечной инфекции, некоторые провели ночь с высокой температурой, часть пострадавших была госпитализирована.

Инцидентом заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая получила обращения от студентов. Учащиеся сообщают о систематических нарушениях санитарных норм в столовой: обнаружении в пище посторонних предметов, включая ногти и насекомых, а также о наличии в помещениях грызунов.

Студенты жалуются, что предыдущие проверки не привели к улучшению ситуации. В настоящее время следственный отдел по Московскому району ГСУ СК РФ организовал доследственную проверку, а прокуратура начала контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении. Колледж временно переведён на дистанционный формат обучения.