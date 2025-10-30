Студенты колледжа в Петербурге массово отравились после перекуса в столовой
В колледже «Звёздный» зафиксировано массовое отравление студентов, сообщает 78.ru. По данным издания, как минимум семь учащихся почувствовали резкое недомогание после посещения столовой учебного заведения, позже у них диагностированы симптомы кишечной инфекции, некоторые провели ночь с высокой температурой, часть пострадавших была госпитализирована.
Инцидентом заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая получила обращения от студентов. Учащиеся сообщают о систематических нарушениях санитарных норм в столовой: обнаружении в пище посторонних предметов, включая ногти и насекомых, а также о наличии в помещениях грызунов.
Студенты жалуются, что предыдущие проверки не привели к улучшению ситуации. В настоящее время следственный отдел по Московскому району ГСУ СК РФ организовал доследственную проверку, а прокуратура начала контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении. Колледж временно переведён на дистанционный формат обучения.
Ранее СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии. Позже глава региона Алексей Цыденов заявил о вспышке острой кишечной инфекции. По данным Роспотребнадзора, источником заболевания стала продукция одной из местных торговых сетей. Заведующая производством цеха готовой пищевой продукции, где произошло массовое отравление, уже отправлена под домашний арест.
