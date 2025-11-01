Россиянки массово скупают межсисечные подушки для борьбы с морщинами во сне

В России фиксируется резкий спрос на новый бьюти-аксессуар – специальные подушки для зоны декольте. Эти изделия, призванные предотвращать появление морщин и складок во время сна, стали настоящим хитом. По данным продавцов на маркетплейсах, предоставленным Life.ru, продажи таких аксессуаров за последние недели выросли в несколько раз.

Россиянки скупают подушки для декольте, чтобы избавиться от морщин и складок. Фото © Скриншот Life.ru

Подушки, часто выполненные в форме сердечка или бабочки, фиксируются между грудью, чтобы нежная кожа не сминалась во время сна на боку. Производители обещают, что регулярное использование помогает сохранить упругость кожи и продлить молодость.

Покупательницы подтверждают удобство и эффективность новинки, особенно отмечая её пользу для тех, кто привык спать на боку. Некоторые бренды предлагают дополнительные функции, такие как ароматерапия, охлаждающие вставки или даже серебряная нить для антибактериального эффекта.

Косметологи связывают возросший интерес к подобным товарам с общей тенденцией к неинвазивным методам ухода за кожей и желанием женщин отсрочить обращения к пластическим хирургам. Эксперты отмечают, что тренд, зародившийся в Азии и США, теперь активно распространяется в России, где, по отзывам покупателей, подушки для декольте уже стали «новым обязательным пунктом ночного ухода».

