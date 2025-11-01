Россия и США
1 ноября, 08:10

Полицейский рейд в цыганский посёлок под Тулой обернулся задержанием 35 человек

Обложка © Life.ru

Российские силовики нагрянули с проверкой в цыганский посёлок в Тульской области. Кадры оперативного мероприятия при участии ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальщиков публикует Baza. Как сообщается, в посёлке Плеханово проживает целая диаспора цыган, за которыми тянется череда нарушений законов РФ.

Проверка в цыганском посёлке под Тулой. Видео © Telegram / Baza

По итогам проверки, 35 местных жителей увезли в военкомат, среди них 22 человека получили штрафы за уклонение от службы, 13 — отправили сразу на медкомиссию. Также от электричества отключены 43 дома за большую задолженность по услугам ЖКХ. Выписано 24 акта об аресте имущества за неуплату штрафов ГИБДД и налогов. И, наконец, за долги изъято пять автомобилей и около 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подвела итоги девяти месяцев 2025 года. По данным ведомства, с автомобилистов было взыскано почти 11 миллиардов рублей административных штрафов Госавтоинспекции.

