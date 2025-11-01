Россия и США
1 ноября, 08:27

Названы две отрасли в России с самыми низкими зарплатами

Обложка © freepik

Россияне зарабатывают меньше всего на производстве одежды и в сегменте HoReCa (Hotel, Restaurant и Catering). В данных сферах средняя зарплата составляет всего 40 — 54 тысячи рублей. Об этом «Газете.ru» рассказали в Государственном университете управления, изучив данные Росстата.

Чуть выше в рейтинге доходов стоят общественно значимые отрасли — образование (63 тысячи рублей) и здравоохранение около (72 тысячи рублей). Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере добычи нефти и газа, а также в области финансов, где средний ежемесячный доход достигает 218 тысяч рублей. По мнению аналитиков, в социально значимых отраслях нарастает кадровый голод, зато в сфере IT и в финансовой деятельности растёт переизбыток специалистов.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в Уральском федеральном округе по уровню средних зарплатных предложений для инженеров. При этом одновременно наблюдается рост числа вакансий и зарплаты на этих позициях

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
