Всемирный день мужчин 2025: Как изменились мечты и желания парней за последние 20 лет Оглавление Мужчины поколения Y: кто они, как выглядят, о чём мечтают Какой портрет у среднестатистического мужчины поколения Z День мужчин 2025: как эти два поколения отличаются друг от друга Что дарить на День мужчин 2025 молодому человеку Что подарить миллениалу на Всемирный день мужчин Что подарить зумеру на День мужчин В первую субботу ноября мы отмечаем День мужчин. Праздник для солидной половины человечества проходит каждый год. Соучредителем Дня стал Михаил Горбачёв. В честь торжества мужчин рассказываем на Life.ru, как они меняются! Что отличает миллениала от зумера — в материале. 1 ноября, 11:06 Всемирный день мужчин 2025: когда будет и чем миллениальские мужчины отличаются от поколения Z?

Во всенародный День мужчин 2025 года принято вспоминать тех, кто создавал историю, менял науку, искусство и саму жизнь человечества. От Николы Теслы и Альберта Эйнштейна до Фёдора Достоевского и Марлона Брандо — мужчины разных эпох оставили неизгладимый след в культуре и прогрессе. Благодаря им мир стал безопаснее, технологичнее и добрее. Но что значит быть мужчиной сегодня — когда поколения миллениалов и зумеров заново определяют понятие силы, успеха и счастья? Рассказываем в материале, во Всемирный день мужчин 2025 года.

Мужчины поколения Y: кто они, как выглядят, о чём мечтают

День мужчин 2025: пожалуй, поколение миллениалов отпразднует его с размахом. Наши защитники проверены временем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

Мужчины поколения Y, то есть миллениалы, родились с 1981-го по 1999 год. Многие из них стали родителями — для зумеров. Остальные произвели на свет самое последнее на 2025 год поколение, альфу. Мужчины-миллениалы застали очень тяжёлые времена для нашей страны. Старшие представители порой пропускали школу, чтобы приносить деньги в семью, так что работа — это их второе имя. Младшие жили в атмосфере неопределённости начиная с мирового экономического кризиса 2008 года.

Мы спросили у психолога Дмитрия Чернышова, какие характерные черты отличают миллениала от всех других поколений. «Миллениалы чувствовали ответственность перед семьёй и родителями, рано начинали строить карьеру и задумываться о детях», — говорит психолог. Для поколения Y жизнь — это долгий марафон с далёкой, но чёткой целью в виде ухода на пенсию. Люди, которые смотрели десятичасовую версию мема Nyan Cat, по сути, сформировали культуру Рунета. И более того — миллениалы те ещё авантюристы. «Они выросли на идеях глобализации и безграничных возможностей, стремились прожить жизнь ярко, пробуя всё — от экстремальных путешествий до рискованных карьерных поворотов», — так оценивает мужчин-миллениалов психолог.

Какой портрет у среднестатистического мужчины поколения Z

День мужчин для зумеров — период самопознания и рефлексии. Что значит быть мужчиной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Carlo Prearo

Миллениалы передали «олимпийский огонь» следующему поколению, Z — они рождались где-то с 1997 по 2010 год. На зумерах закончился латинский алфавит, поэтому наши потомки будут отмечены буквами греческого, начиная с «альфачей». Детство мальчика-зумера — это время одновременно и стабильности, и перемен. В нулевые они были детьми, подростковый возраст пришёлся уже на блистательные десятые. А сейчас это поколение выросло и вносит вклад в экономику, одновременно пытаясь придать капиталистической системе «человеческое лицо».

«Для зумера приоритетом становится долгая и предсказуемая жизнь, в которой важное место занимает забота о ментальном и физическом здоровье», — отмечает наш эксперт. Несмотря на то что ребята росли в обстановке, более стабильной, чем 90-е, у них всё равно есть ощущение неопределённости будущего. Делать себе пенсию, например, в поколении Z начинают уже сейчас. Наш психолог говорит так: «Зумеры стремятся к финансовой независимости и досрочному выходу на покой через серию небольших, но стабильных проектов, позволяющих жить в своё удовольствие».

День мужчин 2025: как эти два поколения отличаются друг от друга

День мужчин для миллениалов и зумеров — в чём их главное отличие друг от друга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

В первую очередь, со слов эксперта, миллениалы и зумеры различаются психологией общения. Для первых Интернет был весёлым развлечением, для вторых — это часть жизни. Поколение Y общалось в Сети в рудиментарной форме — главным всё равно было живое общение. А Z выросли со смартфоном в руках. Поэтому они уже «магистры» цифрового этикета, а стиль общения других поколений часто воспринимают как грубость или даже атаку на себя.

А ещё у них разный подход к вещам и работе. Психолог рассказал, в чём разница отношения поколений к материальным благам: «Для миллениалов, ещё помнящих времена, когда за каждой вещью нужно было идти в магазин, обладание было символом статуса и успеха. Зумеры, с детства окруженные возможностью заказать все по клику, куда менее привязаны к вещам, видя в них функционал, а не ценность».

В работе почти то же самое. Если миллениалов вовремя не останавливать, они могут работать хоть круглые сутки, на пяти проектах одновременно. А зумеры уважают карьерный минимализм — чёткое следование рабочим обязанностям, отказ от переработок и поручений, выходящих за рамки должности. Для них приоритет — это свои ресурсы и своё личное время.

Что дарить на День мужчин 2025 молодому человеку

Хорошие подарки на День мужчин, собранные в соответствии с их психологическими профилями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Khosro

Если вы очень, очень сильно любите своего мужчину, можно не только поздравить его с Днём мужчин – 2025, но и подарить что-нибудь. И тут не подойдёт классический вариант типа носков, набора для шашлыка или ножика. Ножи, кстати, лучше вообще не дарить — порежут отношения. Делимся нашей подборкой прикольных подарков на День мужчин для поколения Y и поколения Z.

Что подарить миллениалу на Всемирный день мужчин

Миллениалы на самом деле не очень притязательны в плане подарков. Им понравится многое. Вот что можно им подарить «по фану» или в знак любви: Кнопочный телефон как из нулевых для чувства приятной ностальгии.

Хороший пауэрбанк, чтобы он всегда оставался на связи.

Сертификат на массаж спины — у миллениалов часто с ней проблемы.

Игровую приставку в стиле ретро.

Что подарить зумеру на День мужчин

Подарок на День мужчин для зумера — это «челлендж», как сказали бы миллениалы. Вдруг ему не понравится? Вдруг будут плохие вайбы? Вдруг он сочтёт подарок оскорбительным? Не бойтесь, мы с вами, придумали несколько идей. Оплатите ему хорошую современную психотерапию. Это поддержит его ментальное здоровье.

Купите набор объективов для телефона, если он любит фотографировать.

Крутая вещь от любимого бренда — зумеры тоже любят красиво одеваться.

Оригинальное украшение, например большая цепь ручной работы. Они называют это «кастомным подарком».

Само мужское счастье обретает для Y и Z разное наполнение. Если для миллениала оно часто было связано с количеством женского внимания и одобрением окружающих, то зумер фокусируется на внутреннем состоянии. Он стремится создать собственную, уникальную формулу счастья, отвергая шаблоны, которые миллениалы часто перенимали у старших. Дмитрий Чернышов практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО

Весёлого Дня мужчин! Можно вообще отметить этот праздник, собрав все поколения мужчин, которые только существуют в современной России. Диалог между «отцами», «сыновьями», «дедами» и «внуками» — это, пожалуй, лучший подарок. А ещё на Life.ru вышел текст, актуальный для всех поколений — что делать, если ноет спина.

Авторы Анна Волкова