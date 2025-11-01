К арестованной экс-главе курганского УФССП применили меры медицинского характера

Бывшая глава управления ФССП по Курганской области Ирина Уварова, арестованная по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, подвергнута принудительным мерам медицинского характера, сообщает URA.ru. Согласно данным судебной картотеки Московского городского суда, соответствующее решение принято в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ.

Основания для применения медицинских мер в отношении Уваровой официально не раскрыты. Как отмечают источники издания в адвокатском сообществе, такие решения принимаются судом при наличии психических расстройств, создающих опасность для самого человека или окружающих.

Экс-руководитель курганских приставов была задержана 8 октября вместе с заместителем Дмитрием Леоновым, после чего Басманный суд Москвы избрал в отношении их меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 декабря. Уварова уже предпринимала безуспешную попытку обжалования ареста.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который обязывает Федеральную службу судебных приставов отправлять в бюро кредитных историй (БКИ) информацию об исполнительных производствах в отношении физических лиц и организаций. Внесение дополнительных данных в БКИ поможет финансовым организациям точнее оценивать риски заёмщиков.