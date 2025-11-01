Заявление Маска о запрете спасать экипаж с МКС сочли обычным для США, где человек — разменная монета

Доказательств того, что на Западе человек — разменная монета, давно уже хватает с головой, потому что отношение к людям как к пешкам характерно для капиталистических джунглей западного мира. Так в беседе с Life.ru член российского совета по внешней оборонной политике Андрей Климов прокомментировал шокирующее заявление Илона Маска о том, что администрация Джо Байдена приказала не спасать застрявший на МКС экипаж.

«Там царит такое формальное развеличивание прав человека при конкретном совершенном поражении в правах конкретных людей. И в этом смысле даже в Советском Союзе всё-таки социальные права людей ставились гораздо выше, чем это было на Западе», — отметил эксперт.

И слова Илона Маска не открыли ничего нового про отношение властей США к людям. Он напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки (о которых сегодня Дональд Трамп говорит как о «небольшом конфликте»), а также об ужасах войны во Вьетнаме, когда армия США применяла химические вещества, что повлекло многочисленные жертвы среди мирного населения.

«Я вам говорю вещи, которые были известны всем людям моего поколения, сейчас они просто забылись. Так что тут как раз ничего нового нет. В своё время на самом Западе подтверждали, не опровергали и даже пытались как-то это критиковать. Но теперь там диктатура неолиберальная окончательно подавила право на инакомыслие. В этом отношении у Маска есть возможность высказаться», — добавил Климов.

Собеседник Life.ru призвал продвигать в мире не западное, а российское отношение к жизни и людям.

Напомним, ранее Илон Маск признался, что администрация 46-го президента США Джо Байдена запретила ему проводить спасательную миссию на МКС до президентских выборов 2024 года. По словам Маска, ему передали, что из Белого дома поступили указания воздержаться от любых попыток спасения до завершения предвыборной кампании.