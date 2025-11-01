Россия и США
1 ноября, 09:18

В Госдуме объяснили, когда ждать детские пособия в ноябре 2025

Обложка © Life.ru

В ноябре график выплат детских пособий сдвигается из-за праздничных дней. Социальный фонд России перечислит деньги раньше обычного, чтобы семьи успели их получить до длинных выходных. Об этом в беседе с Life.ru напомнил депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Уже с 1 ноября начнутся переводы ежемесячных пособий на детей от рождения до 17 лет, выплат для беременных, а также пособий по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей. Те, кто получает деньги на карту «Мир», увидят зачисление в первые дни месяца», — отметил он.

Выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет поступят примерно 5 ноября, а пособие по уходу работающим родителям ожидается к 7-му числу. Если семья получает деньги через «Почту России», доставка начнётся 3 ноября и продлится до 25-го числа по установленному графику отделений.

Тем, кто оформил пособие впервые, перевод поступит в течение пяти рабочих дней после решения о назначении, добавил Говырин.

Кстати, пенсии и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни, с 1-го по 4 ноября, россияне тоже получат досрочно.

