1 ноября, 08:54

Российские военные спрятали от ВСУ генератор и оставили на его месте ироничную записку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Российские бойцы оставили ироничное послание украинским операторам дронов, которые пытались подорвать генератор.

По информации Anna News, ВСУ попытались уничтожить генератор с помощью двух ударных беспилотников. Однако первый БПЛА попросту не взорвался, а второй, при попытке подлететь, наткнулся ироничное послание с матом.

Как оказалось, между двумя атаками ВСУшников российские военные переместили генератор в безопасное место и оставили противнику сюрприз.

Дрон снял, как элитных «соколов Буданова*» взорвали с вертолётом после посадки под Покровском
Ранее сообщалось, что колумбийских наёмников, ранее воевавших на Украине, переводят в Африку. По данным СМИ, на территории Мали и Судана уже могут находиться до 700 таких бойцов, связанных с ВСУ.

Андрей Бражников
