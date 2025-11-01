Российские бойцы оставили ироничное послание украинским операторам дронов, которые пытались подорвать генератор.

По информации Anna News, ВСУ попытались уничтожить генератор с помощью двух ударных беспилотников. Однако первый БПЛА попросту не взорвался, а второй, при попытке подлететь, наткнулся ироничное послание с матом.

Как оказалось, между двумя атаками ВСУшников российские военные переместили генератор в безопасное место и оставили противнику сюрприз.

Ранее сообщалось, что колумбийских наёмников, ранее воевавших на Украине, переводят в Африку. По данным СМИ, на территории Мали и Судана уже могут находиться до 700 таких бойцов, связанных с ВСУ.