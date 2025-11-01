Россиянин вызвал аномальный рост акций Beyond Meat на 1000% постами в Reddit

Российский инвестор Дмитрий Семенихин спровоцировал беспрецедентный рост акций компании Beyond Meat более чем на 1000% за три торговых дня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные биржевых торгов и интервью с самим трейдером.

Cерия постов под ником Capybara Stocks на инвестиционном форуме Reddit вызвала взлёт котировок с $0,65 до $7,69 в период с 20 по 22 октября. Однако уже к 31 октября бумаги производителя растительного мяса практически полностью утратили достигнутый рост, опустившись до $1,55 за акцию. Семенихин пояснил мотивы своего инвестиционного решения и текущую позицию по данным акциям, подчеркнув спекулятивный характер произошедших ценовых колебаний.

Семенихин провёл параллель с историей 2021 года, когда пользователи Reddit аналогичным образом взвинтили котировки GameStop и AMC, нанеся многомиллиардные убытки хедж-фондам. При этом он отрицает признаки манипулирования рынком, указывая, что заранее предупреждал о переоценённости акций.

«На самом деле, если вы смотрели видео в YouTube, в них написано, что в тот момент, когда эти акции выросли, они были переоценены. Об этом я первый сказал, ещё до того, как я их продал сам. Даже частично», — подчеркнул он.

Инвестор сохранил часть бумаг Beyond Meat в долгосрочном портфеле, одновременно раскрыв владения акциями компании ETHZilla и позитивно оценив потенциал недооценённых российских активов, которые, по его мнению, фундаментально превосходят западные аналоги.

