Запуганная украинская штангистка сбежала от фото с россиянкой на чемпионате Европы

Украинская тяжелоатлетка Алина Дадерко не стала позировать для совместной фотографии с российской штангисткой Полиной Павлович, оказавшись с ней на одном пьедестале юниорского чемпионата Европы, проходящего в Албании.

Павлович взяла бронзовую медаль турнира в весовой категории до 63 кг. Дадерко удалось пробиться на второе место, а золото досталось атлетка из Албании Экиледе Царья. Когда после награждения спортсменок попросили встать для совместного фото, украинка сразу спрыгнула с пьедестала и спешно удалилась в раздевалку. Никаких комментариев представительница Украины и её тренер давать не стали.

Ранее российская гроссмейстер Валентина Гунина заявила, что после недавнего матча на турнире Grand Swiss 2025 она столкнулась с волной негативных комментариев и острой критики. Всё началось с того, что её соперница с Украины Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед первым туром.