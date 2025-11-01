На Запорожском направлении в зоне СВО замечены бойцы ВСУ из Латинской Америки с позывными Терминатор и Хищник. Об этом РИА «Новости» сообщил стрелок группировки войск «Восток» с позывным Осман.

По словам российского военнослужащего, присутствие иностранных наёмников из латиноамериканских стран на этом участке фронта отмечалось неоднократно. Их идентифицировали по речи и внешнему виду, в частности обмундированию, шевронам и нашивкам.

«Документы попадались не у всех, но были и фотографии, и телефоны. Обмундирование у них видно — у некоторых натовского образца, у некоторых личное, покупное. Позывные разные: смешные, Терминаторы, Хищники, всё абсолютно разное», — рассказал Осман.

Ранее Life.ru сообщал, что на Яворовском полигоне во Львовской области, куда нанесли удар российские ВС, наёмники из Колумбии проводили боевое слаживание. Их прикомандировали к какой-то бригаде для тренировок. Иностранцы появляются на полигоне нечасто, обычно группами от одного до нескольких взводов, у них отдельная форма, амуниция и иностранные винтовки. Места их отбора, как правило, держатся в секрете.