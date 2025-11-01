Мощный взрыв в квартире раздался в ростовском ЖК «Левобережье»

В результате взрыва в одной из квартир жилого комплекса «Левобережье» в Ростове произошло возгорание с масштабными разрушениями. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-каналах региональных новостей.

В ростовском ЖК «Левобережье» произошёл мощный взрыв в квартире. Видео © Telegram / Это Ростов Новости

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газового котла. Мощность взрывной волны была такая, что обломки конструкций разбросало по двору, также повреждён фасад здания. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий ЧП.

В ростовском ЖК «Левобережье» произошёл мощный взрыв в квартире. Фото © Telegram / Это Ростов Новости

Ранее сообщалось, что в Сочи произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева, в результате которого погиб 70-летний мужчина и пострадали три человека. Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, инцидент произошёл на четвертом этаже, где после взрыва возник пожар площадью 15 квадратных метров.