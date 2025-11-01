Блогершу Митрошину будут судить за отмыв 127 млн рублей

Уголовное дело в отношении Александры Митрошиной направлено в суд, а самой блогерше предъявлено обвинение в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По данным следствия, Митрошина получила свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), после чего часть этих средств была легализована через покупку объектов недвижимости в Москве. Вменяемая статья — п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Следователи утверждают, что собрали исчерпывающую доказательственную базу: показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров, а также документы о финансово-хозяйственной деятельности, полученные по запросам и от свидетелей.

«На первоначальном этапе расследования уголовного дела обвиняемая Митрошина признала вину в совершении инкриминируемого преступления, однако в последующем изменила свою позицию, признавшись частично в совершении вышеописанного преступления», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФНС решила снизить налоговые требования к Митрошиной в 10 раз. К началу 2025 года блогерша выплатила налогов на 666 миллионов рублей. Она осталась должна ещё 25 млн.