Стендап-комик Юля Ахмедова рассказала, как её спасли на ночной трассе Воронеж — Москва

Стендап-комик Юлия Ахмедова призналась, что была приятно удивлена работе спасателей в нашей стране. Юмористка ехала ночью по трассе из Воронежа в Москву, как у неё внезапно закончился бензин. Вокруг никого, холодно и плохо ловит связь.

«Ехала ночью и у меня неожиданно закончился бензин. Что делать — непонятно. А там каждые 50 метров есть будочки «SOS». Я нажала на кнопку и мне ответила девушка, которая сказала, что скоро приедет спасательная служба. Думаю, «часа четыре буду ждать», — поделилась в соцсети Ахмедова.

Однако спецмашина прибыла к месту ЧП через четыре минуты. Спасатели поставили предупредительные знаки, довезли артистку до ближайшей АЗС и даже помогли с заправкой машины. Ахмедова предложила им вознаграждение за помощь, но они отказались и пояснили, что просто делали свою работу.

