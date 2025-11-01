Россия и США
1 ноября, 10:06

Стюардессам S7 Airlines разрешили носить кроссовки на борту

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Бортпроводники авиакомпании S7 Airlines сменили униформу, причём стюардессам теперь разрешено носить кроссовки на борту. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Новая форма разработана по принципу капсульного гардероба для повышения комфорта сотрудников и позволяет создавать до 17 женских и 13 мужских образов. Из коллекции также исключили банты и головные уборы в пользу функциональности.

«Бортпроводники S7 Airlines перешли на новую бортовую форму. С 1 ноября 2025 года бортпроводники S7 Airlines официально переходят на новую униформу. Это важное событие для авиакомпании последний раз S7 Airlines обновляла фирменный стиль в одежде членов кабинного экипажа в 2013 году», — говорится в сообщении.

У самолёта Boeing 737 MAX на высоте 11 тысяч метров разбилось лобовое стекло

Ранее Life.ru рассказывал, как стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air скончалась после того, как её заставили работать при плохом самочувствии во время рейса Милан-Тайбэй. Профсоюзы сообщили, что старший бортпроводник проигнорировал состояние сотрудницы и не связался с медицинской службой.

    avatar