Стюардессам S7 Airlines разрешили носить кроссовки на борту

Бортпроводники авиакомпании S7 Airlines сменили униформу, причём стюардессам теперь разрешено носить кроссовки на борту. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Новая форма разработана по принципу капсульного гардероба для повышения комфорта сотрудников и позволяет создавать до 17 женских и 13 мужских образов. Из коллекции также исключили банты и головные уборы в пользу функциональности.

«Бортпроводники S7 Airlines перешли на новую бортовую форму. С 1 ноября 2025 года бортпроводники S7 Airlines официально переходят на новую униформу. Это важное событие для авиакомпании — последний раз S7 Airlines обновляла фирменный стиль в одежде членов кабинного экипажа в 2013 году», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, как стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air скончалась после того, как её заставили работать при плохом самочувствии во время рейса Милан-Тайбэй. Профсоюзы сообщили, что старший бортпроводник проигнорировал состояние сотрудницы и не связался с медицинской службой.